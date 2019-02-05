Кузнецов: от трансфера Азмуна выиграли все

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов считает, что от перехода нападающего Сердара Азмуна в «Зенит» в плюсе остались все стороны.

«Азмун должен прийтись ко двору в «Зените. Он отличается от другого форварда питерцев Артёма Дзюбы и является более быстрым и прыгучим нападающим. Его настрой и устойчивость полностью будут зависеть от тренера. Бердыев в «Рубине» и «Ростове» был для него как отец, и Сердар слушал его во всём. Думаю, что и Семак с его авторитетом сумеет найти на иранца управу. В целом от трансфера выиграли все: «Зенит» получил хорошего форварда, Азмун сделал серьёзный шаг вперёд в карьере, а «Рубин» неплохо заработал», — цитируют Кузнецова «Известия».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 забитых мячей в составе сборной Ирана.