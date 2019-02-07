Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на кубковый матч с «Бетисом»

«Бетис» и «Валенсия» объявили составы на первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнёт встречу с первых минут.
«Бетис»: Бласкес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Санчес, Карвалью, Гуардадо, Каналес, Ло Чельсо, Морон.
Запасные: Лопес, Герреро, Гарсия, Каптум, Лайнес, Леон, Хесе.
«Валенсия»: Доменек, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Коклен, Солер, Парехо, Черышев, Лоренсо, Родриго.
Запасные: Нето, Ронкалья, Кондогбиа, Васс, Торрес, Гамейро, Собрино.
Матч «Бетис» — «Валенсия» состоится сегодня, 7 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.
Ответную игру команды проведут на стадионе «Месталья» в Валенсии 28 февраля.
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