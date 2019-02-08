Гришин: у Жамалетдинова не выдержали нервы, он сказал то, что ему велело сердце

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал высказывание нападающего Тимура Жамалетдинова, перешедшего в «Лех» на правах аренды, о взаимоотношениях с экс-футболистами «армейцев» Алексеем и Василием Березуцкими, а также экс-наставником команды Леонидом Слуцким.



«У меня в команде играли и Чалов, и Жамалетдинов. Ребята проводили все игры, были сильнее всех. Для меня Жамалетдинов был незаменимым игроком. Сравнивать его с Чаловым было бы неправильно: они играют на разных позициях, это разные нападающие. Чалов, условно, играет ближе к воротам, а Тимур может и пас хороший отдать.



Что касается отношения Слуцкого к Тимуру, то я не знаю, было ли у Леонида Викторовича к нему пренебрежительное отношение. В первую команду я не лез, так что этот вопрос лучше задать Слуцкому. Каждый тренер решает по-своему, вот сейчас там работает Гончаренко и тоже не даёт Тимуру время. Видимо, тоже считает, что Жамалетдинов не готов.



Закрыт ли для Тимура путь в ЦСКА? Пойдёт в другой клуб, команд ведь много. У него ещё много времени, всё может поменяться, но если он уехал в Европу, то надо играть там. Польский чемпионат не такой уж и лёгкий, если он там заиграет – будет хорошо. Польша – перевалочный пункт для Тимура. Может, после этого он по примеру Караваева уедет в Нидерланды или Германию.



Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неё совсем не хочется. Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всё просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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