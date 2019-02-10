«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 50 млн за хавбека «Фулхэма» Сесеньона

Руководство «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» Райаном Сесеньоном, сообщает Daily Express.

По информации издания, «красные дьяволы» готовы заплатить за 18-летнего игрока £ 50 млн (около € 57,1 млн). Ожидается, что предложение будет сделано в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Сесеньона с «Фулхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Футболист и клуб пока не договорились о продлении соглашения.

За основную команду лондонского клуба Райан выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 23 матчах.

«Фулхэм», набрав 17 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.