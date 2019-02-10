Санчес: надеюсь, однажды выиграю Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Лига чемпионов — мечта любого футболиста. Я жил с этой мечтой в Барселоне. Надеюсь, однажды выиграю этот турнир, почему нет.

Мы прошли групповой турнир, следующая цель — «ПСЖ». Это большое испытание, но за 180 минут футбола всякое может случиться. «Манчестер Юнайтед» — клуб с большой историей, способный обыграть любого соперника.

Если мы одержим победу на «Олд Траффорд» и не пропустим, то будем фаворитами ответного матча. Думаю, мы можем это сделать. Считаю также, что у нас хорошие шансы забить в Париже», — приводит слова Санчеса Sunday Mirror.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится в Манчестере 12 февраля. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.