Вандерсон: один раз остановили полицейские в Краснодаре, стали друзьями

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о самой необычной встрече с фанатом в России и признался, что русский язык ему пока не даётся.

«Один парень на улице попросил оставить автограф на руке, и я расписался. Один раз меня остановила полиция в «Краснодаре». Спросили, откуда я. Когда поняли, что из Бразилии, сразу: «Футболист, что ли?» Эти два полицейских стали моими друзьями. Тем более что здесь мало кто общается по-английски. В Краснодаре не так много знаков дорожного движения, как в Европе. Полицейские мне объяснили, где я могу поворачивать, а где – нет.

Без проблем говорю на пяти языках: португальский, голландский, французский, испанский, английский. Ещё немного знаю немецкий – свободно не говорю, но многое понимаю. С русским сложнее всего. Тут практически нет слов, которые совпадали бы с другими языками. В португальском кое-что похоже на французский. Голландский во многом повторяет немецкий. Русский не похож ни на какой из тех, что я знаю», — сказал Вандерсон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Вандерсоном читайте на «Чемпионате».