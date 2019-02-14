Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Селтиком»

Тренерские штабы «Селтика» и «Валенсии» определились с составами на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. С первых минут встречу начнёт российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев.

«Селтик»: Бейн, Шимунович, Боята, Тольян, Исагирре, Браун, Макгрегор, Форрест, Синклер, Кристи, Берк.

Запасные: Гордон, Хейз, Эдуар, Лустиг, Веа, Айер, Джонстон.

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Гарай, Лато, Пиччини, Кондогбиа, Парехо, Солер, Васс, Черышев, Собрино.

Запасные: Доменек, Гедеш, Гамейро, Ли, Коклен, Торрес, Сентельес.

Матч «Селтик» — «Валенсия» состоится сегодня, 14 февраля, в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнётся в 23:00 мск.

Ответную игру команды проведут в Испании 21 февраля.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы доступен на «Чемпионате».