Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Селтиком»

Тренерские штабы «Селтика» и «Валенсии» определились с составами на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. С первых минут встречу начнёт российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев.
«Селтик»: Бейн, Шимунович, Боята, Тольян, Исагирре, Браун, Макгрегор, Форрест, Синклер, Кристи, Берк.
Запасные: Гордон, Хейз, Эдуар, Лустиг, Веа, Айер, Джонстон.
«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Гарай, Лато, Пиччини, Кондогбиа, Парехо, Солер, Васс, Черышев, Собрино.
Запасные: Доменек, Гедеш, Гамейро, Ли, Коклен, Торрес, Сентельес.
Матч «Селтик» — «Валенсия» состоится сегодня, 14 февраля, в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнётся в 23:00 мск.
Ответную игру команды проведут в Испании 21 февраля.
Календарь матчей плей-офф Лиги Европы доступен на «Чемпионате».
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