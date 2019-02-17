Моуринью: могу представить себя в качестве тренера клуба чемпионата Франции

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил матч 25-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «Монпелье» (0:0). Португалец признался, что готов рассмотреть предложение о работе от одного из клубов Лиги 1.

«Вполне могу представить себя в качестве тренера в Лиге 1. Я уже работал в четырёх разных странах, мне нравится знакомиться с новой культурой. Работа в новом чемпионате стала бы фантастическим опытом.

В настоящее время я спокоен. Стараюсь проводить время с семьёй и друзьями. В то же время я веду работу над тем, чтобы вновь заняться тренерской деятельностью.

Два-три месяца без работы — ок. Но если ждёшь дольше, то становится сложнее. Надеюсь, что у меня будет возможность вернуться и стать ещё сильнее», — приводит слова Моуринью BT Sport.