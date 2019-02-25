Карпин: с семи до девяти вечера мы были сильнее «Краснодара», остальное — лирика

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0).

«Замены были вынужденные и Зуева, и Паршивлюка. Если бы они могли продолжать матч, то играли бы. Но это была первая официальная игра и такая важная. Понятно, что обороняться даже без 10-секундного перерыва очень сложно. Поэтому ошибки могли быть. В сравнении с осенью у нас было пять-шесть игроков не основного состава. Поэтому каких-то слаженных действий где-то не хватало.

Сильнее ли мы «Краснодара»? Сегодня с семи до девяти вечера были сильнее. По счёту. Всё остальное — это лирика.

Удовлетворены, что прошли дальше. Если по игре говорить, то первый тайм не понравился. Второй — получше, но есть куда стремиться и над чем работать. Для первого официального матча, с такими изменениями, как у нас, считаю, что сыграли более-менее нормально. Но надо работать над всем. Ничего сверхъестественного мы не показали. Прошли — хорошо, работы непочатый край", — приводит слова Карпина официальный Youtube-канал «Ростова».