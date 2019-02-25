Президент «Лиона»: игрокам надо меньше говорить и больше работать на тренировках

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс в социальной сети раскритиковал своих футболистов после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 26-го тура чемпионата Франции с «Монако».



«Этот матч был очень показательным для нас, мы увидели, что многие игроки не выкладываются на сто процентов. Им нужно меньше говорить, а больше работать на тренировках», — написал Оляс в «Твиттере».

Счёт был открыт на 18-й минуте: отличился Желсон Мартинш, которому ассистировал Фоде Балло-Туре. Довольно быстро монегаскам удалось увеличить разрыв в счёте: на 27-й минуте гол забил Маркуш Лопеш. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 81 минуту, но результативными действиями отметиться не смог.