Кьеллини: матч с «Наполи» — хороший тест для «Ювентуса» перед игрой с «Атлетико»

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от выездного матча 26-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который состоится 3 марта.

«Мы тренируемся с энтузиазмом и желанием побеждать. Ожидаем, что матч будет отличным. «Наполи» всегда был непростым соперником для нас. Сейчас они хотят выиграть, чтобы возобновить гонку за титулом и доказать, что являются такими же сильными, как и мы.

Наш визит на «Сан-Паоло» — это не только возможность сделать ещё один большой шаг на пути к восьмому подряд чемпионству, но и важный тест перед ответной игрой с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Кьеллини пресс-служба «Ювентуса» со ссылкой на эфир телеканала Sky Sport Italia.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в Мадриде проиграл местному «Атлетико» со счётом 0:2. Ответная встреча пройдёт в Турине 12 марта.