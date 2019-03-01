Кроос: не хочу быть тренером и жить в том же ритме, что и сейчас

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что не хотел бы становиться тренером после окончания профессиональной карьеры.



«Я бы не хотел быть тренером. Не горю желанием жить в будущем в том же ритме, что и сейчас, постоянно улетая в другие города и редко бывая дома. В этом плане тренерская работа даже хуже, потому что тебе приходится управлять командой. Так что я не хочу становиться тренером», — цитирует Крооса Tennis World USA со ссылкой на Esquire.



Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. К настоящему моменту он завоевал с «Королевским клубом» 12 трофеев, среди которых три Кубка Лиги чемпионов подряд. В нынешнем сезоне 29-летний немецкий хавбек принял участие в 18 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 результативными передачами.

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