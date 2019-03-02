Ахметов — о переносе матча в Грозный: ЦСКА и «Арсенал» будут в равных условиях

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«С нетерпением ждём игры, после большой паузы соскучились по официальным матчам. Нас ждёт хороший соперник, умеющий играть в футбол. Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы. Что касается переноса в Грозный, то обе команды будут в равных условиях», — приводит слова Ахметова пресс-служба московской команды.



«Армейцы» набрали 30 очков в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице РПЛ.