Феллайни объявил об уходе из сборной Бельгии

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни в своём «твиттере» объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии, за которую он выступал с 2007 года.



«После 12 лет игры за сборную на высочайшем уровне я решил прекратить выступление в международном футболе. Это решение не далось мне легко, однако я почувствовал, что пришло время отступить в сторону и дать дорогу новому поколению бельгийских футболистов.



Хочу поблагодарить всех, кто стал частью моей международной карьеры – особенно партнёров по команде, которые на всю жизнь останутся моими друзьями, и тренеров, а также болельщиков, которые ездили по всему миру, чтобы поддерживать нас. Желаю тренеру и команде успеха в отборочном турнире к чемпионату Европы. Спасибо, Бельгия», — говорится в сообщении Феллайни.

Феллайни забил победный гол в дебютном матче китайской Суперлиги