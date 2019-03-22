Бубнов: у сборной России, как и на ЧМ, серьёзные проблемы с контролем мяча

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы

«Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила. Схема с тремя центральными защитниками была призвана создать плотность в середине обороны и центре поля. Здесь у бельгийцев собраны классные футболисты, с которыми надо играть максимально внимательно. За счёт плотности необходимо было создавать сопернику трудности и не давать ему контролировать мяч с помощью высокого прессинга.



Другое дело, что у бельгийцев настолько классная команда, что они преодолевали и такой прессинг. Хозяева забили три хороших гола, имели ещё моменты — Джикия вынес мяч с линии, попадание в штангу и так далее. А всё потому что у нас, как и на чемпионате мира, были серьёзные проблемы с контролем мяча. Если в первом тайме еще наблюдалось примерное равенство, то после перерыва преимущество Бельгии стало ощутимым. Вплоть до последней минуты она держала нити игры в своих руках.



Из игроков отметил бы Ильзата Ахметова, который для дебютного матча выглядел очень неплохо. В гостях у такого соперника из игры совсем не выпадал и не смотрелся новичком. Можно сказать, что ему удалось безболезненно заменить Романа Зобнина, тем более в клубе он выступает на той же позиции.



Также отметил бы Джикию и Фернандеса, которые провели встречу на высоком уровне. Активен был Головин, и очень жаль, что с Казахстаном он сыграть не сможет, — для сборной это очень серьёзная потеря. Кроме того, травму получил Кузяев, так что в середине поля у Черчесова возникли кадровые сложности.



Жирков? Меня его приглашение не удивило — тренерский штаб сделал ставку на его опыт. Собственно, выйти слева мог ещё и Щенников, но Жирков выглядит предпочтительнее как раз за счёт этого. Можно сказать, что тут задумка не сработала, так как он ничем себя не проявил и к тому же привез пенальти, позволив себя спровоцировать», — цитирует Бубнова Sportbox.