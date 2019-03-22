Куртуа: нападающий сборной России немного подтолкнул меня в моменте перед голом

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своей ошибке в матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Россией (3:1), которая привела к голу полузащитника Дениса Черышева.



«Я рад, что мы победили. Не думаю, что в моей карьере было много ошибок, так что, совершив одну сегодня, я был недоволен и хотел добиться положительного результата. Так или иначе я доволен тем, как провёл остаток матча. Мне удалось сохранить спокойствие, и это здорово. Я не выбивал мячи в разные стороны, к тому же пенальти в нашу пользу был назначен после атаки, которая началась с моей короткой передачи.



В том эпизоде я хотел отдать мяч Алдервейрелду, но, увидев, что он уже закрыт для передачи, я замешкался, а потом нападающий немного подтолкнул меня. Это немного вывело меня из равновесия. Жаль, что мы пропустили гол, но иногда такое случается в жизни вратарей», — цитирует Куртуа Nieuwsblad.

Куртуа привёз гол на ровном месте. Но это не помогло России Очень глупая ошибка вратаря «Реала».