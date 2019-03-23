«Барселона» может продать Коутиньо за € 100 млн

«Барселона» может расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, но хочет получить за него не менее € 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Коутиньо € 115 млн.

26-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 135 млн. В нынешнем сезоне бразильский хавбек принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.