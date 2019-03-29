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В. Игнатьев: ситуация с фанатом «Спартака» и Бариновым похожа на постановочную

В. Игнатьев: ситуация с фанатом «Спартака» и Бариновым похожа на постановочную
Футбол / РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал опубликованное ранее видео, на котором болельщик «Спартака» в самолёте требует у хавбека «железнодорожников» Дмитрия Баринова объяснений за публичное оскорбление красно-белых.

«Я посмотрел видео. Сначала ещё Дзюба стал подкалывать, но я не обратил на это внимания, потом сам наткнулся на ролик. Очень похоже на постановочную ситуацию — человек уже снимал, заранее хотел выйти на конфликт.

Если у тебя есть что-то, что хочется сказать человеку, ты подойди и скажи в лицо. Зачем это всё снимать и потом куда-то выкладывать? Странная ситуация. Главное, что с самолёта никого не снимали и Дима долетел», — приводит слова Игнатьева Sport24.

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