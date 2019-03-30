Президент «Эспаньола»: в другой день Пике скажет что-то умное

Президент «Эспаньол» Карлос Гарсия-Понт ответил на шутку защитника «Барселоны» Жерара Пике. Ранее игрок сборной Испании заявил, что его состояние оценивается в большую сумму, нежели бюджет «попугаев».

«Пике – тот игрок, который иногда провоцирует болельщиков на споры больше, чем вдохновляет их игрой. Я не придаю этому особого значения. Комментарии не надо воспринимать серьёзно. В другой день он скажет что-то умное. Если он хотел пошутить, чтобы кто-то посмеялся, пусть смеются», — цитирует президента «Эспаньола» Marca.

«Барселона» и «Эспаньол» встретятся в субботу, 30 марта, в матче 29-го тура Ла Лиги. Встреча состоится на «Камп Ноу», начало матча — в 19:15 мск. Перед отчётным туром «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 66 очков. «Эспаньол» расположился на 13-м месте, команда набрала 34 зачётных балла.