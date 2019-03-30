Гол после забега с центра поля — в видеообзоре матча «Хетафе» — «Леганес»

В 29-м туре испанской Примеры «Хетафе» принимал «Леганес». Матч состоялся на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершился со счётом 2:0 в пользу команды гостей.



На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Леганеса» Майкл Сантос, при этом судьи воспользовались видеоповтором, прежде чем засчитать гол. Преимущество гостей в счёте укрепил защитник Хуанфран, который отправил мяч в ворота «Хетафе» на 83-й минуте встречи после забега с центра поля.



«Леганес» набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. С положением других команд в таблице испанского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

