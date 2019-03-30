«Вест Хэм» дома проиграл «Эвертону» в матче Премьер-лиги

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник Курт Зума, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Гилфи Тора Сигурдссона. До перерыва преимущество «Эвертона» увеличил полузащитник Бернард, голевой пас отдал защитник Шеймус Коулман.

«Ириски» одержали вторую победу подряд в чемпионате Англии. Для «молотобойцев» это поражение стало третьим в последних пяти матчах.

«Эвертон», набрав 43 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» (42) — 11-е.

Статистика игроков английского первенства доступна на «Чемпионате».