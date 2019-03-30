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«Вест Хэм» дома проиграл «Эвертону» в матче Премьер-лиги

«Вест Хэм» дома проиграл «Эвертону» в матче Премьер-лиги
Футбол / Англия

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник Курт Зума, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Гилфи Тора Сигурдссона. До перерыва преимущество «Эвертона» увеличил полузащитник Бернард, голевой пас отдал защитник Шеймус Коулман.

«Ириски» одержали вторую победу подряд в чемпионате Англии. Для «молотобойцев» это поражение стало третьим в последних пяти матчах.

«Эвертон», набрав 43 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» (42) — 11-е.

Статистика игроков английского первенства доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Зума – 5, 0:2 – Бернард – 33
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