Безденежных: после ничьей команда воодушевилась, это поможет двигаться дальше

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Гости заработали очко, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.

«Нам тренер всегда говорил, что надо верить до конца и бороться. Слава богу, сегодня получилось. В перерыве тренер подкорректировал игру, сказал, чтобы мы верили в свои силы, и всё будет хорошо. После первого гола очень хотели забить второй, у нас получилось. После игры он нас поздравил и ещё раз сказал, что главное — верить в свои силы.

За три дня после его прихода ничего не изменилось. В тренировках всё одинаково. Да, определённые требования есть, но ничего особенного. После сегодняшней ничьей команда воодушевилась, и это поможет нам двигаться дальше", — передаёт слова Безденежных корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.