А. Березуцкий: в Нидерландах мы с Васей живём в лесу — с оленями и белками

Бывший защитник сборной России, а ныне тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал о жизни с братом Василием в Нидерландах.



«Если сравнивать Арнем с Москвой, в которой я не жил последние восемь лет, то это небольшой город. Но вообще, мне не нравится Москва – сплошные пробки, грязный воздух. Там чёрный снег, а у меня – белый. Я несколько раз пытался вернуться, но за городом достаточно поспать шесть часов, и ты выспался. А в Москве и девяти не хватит.



В Нидерландах мы с Васей живём не в Арнеме, а в деревне – для них это, правда, город – называется Остербек. Там восемь тысяч жителей. Он расположен в сторону национального парка, поэтому мы с Васей живём в лесу – с оленями и белками. Отличное место. По уровню жизни это похоже на нашу Рублёвку», — сказал Березуцкий в программе «Foot’больные люди» в YouTube.

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