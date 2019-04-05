Гаттузо: успех в игре с «Ювентусом» может стать поворотным моментом для «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Испании с «Ювентусом».

«Ювентус» уже практически стал чемпионом. Они проиграли всего один матч в сезоне. Эта команда обладает чемпионским менталитетом. Они знают, как реагировать на давление. Это сильный соперник, но у нас есть всё, чтобы показать отличную игру. Нам нужно хорошо сыграть, чтобы привезти домой три очка. Это должно быть отличное выступление с точки зрения тактики, характера и желания. Положительный результат может стать поворотным моментом для нас", — приводит слова Гаттузо официальный сайт клуба.

Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, и начнётся в 19:00 мск.