Селихов «отправил» новость об инциденте с Кононовым в три мусорных ведра

Вратарь «Спартака» Александр Селихов опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Олегом Кононовым во время своей замены в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

Селихов разместил в своём «инстаграме» скрин заметки, в которой сказано о конфликте, пририсовав к ней три мусорных ведра.

Напомним, что в матче с ЦСКА Селихов был заменён на 68-й минуте из-за травмы. После матча у него был диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

24-летний Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять голов.