Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в своём «твиттере» опубликовал фотографию, на которой показал последствия столкновения с автомобилем.



Сегодня, 9 апреля, стало известно, что Скалони был доставлен в больницу Мальорки после того, как был сбит машиной в тот момент, когда катался на велосипеде. В результате инцидента специалист не получил серьёзных травм и был выписан из больницы после медицинского обследования.



На опубликованном фото Скалони показал повреждения на лице, полученные в результате происшествия, а также сопроводил его словами благодарности всем, кто выразил обеспокоенность случившимся.

Скалони работает в сборной Аргентины с 2017 года. Ранее он входил в тренерский штаб «Севильи».