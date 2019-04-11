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Карпин назвал три вещи в российском футболе, которые хотел бы поменять

Карпин назвал три вещи в российском футболе, которые хотел бы поменять
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, что он бы поменял в российском футболе, если бы у него появилась такая возможность.

«В российском футболе прежде всего изменил бы доступность попадания на стадион. Я не знаю, в чём проблема — в цене, в том, что проверяют, не пускают… Не знаю. Нужна доступность на стадион. Так, что бы ещё изменил, да? Кроме лимита? Большую часть денег, которая крутится в профессиональном футболе, отправил бы на развитие детского футбола. Два есть.

Третье? Всё-таки лимит на легионеров. Ну никак без него. Пока российские футболисты знают, что точно попадут в состав, без особого напряга — ничего не изменится здесь», — приводит слова Карпина «Нация».

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