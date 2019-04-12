Каборе: «Краснодар» предложил контракт, но там зарплата меньше, так не пойдёт

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал о своём будущем, учитывая, что контракт с «горожанами» истекает по окончании нынешнего сезона.

«Мне предложили контракт, но в нём моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» ещё на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге моё предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдёт. Понимаете, речь ведь идёт об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а всё остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остаётся только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение», — цитирует хавбека Sport24.