Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето

«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, помимо уже согласованного подписания контракта на правах свободного агента с Аароном Рэмси («Арсенал»), «старая синьора» будет также работать над возможными трансферами Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Самуэля Юмтити («Барселона»), Жоау Фелиша, Рубена Диаса (оба — «Бенфика»), Николо Дзаньоло («Рома») и Федерико Кьезы («Фиорентина»). Рыночная трансферная стоимость этих игроков в сумме составляет € 373 млн.

При этом продать чемпион Италии рассчитывает трёх футболистов, включая вингера Дугласа Косту и форварда Пауло Дибалу. С их продажи клуб может выручить около € 150 млн.