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Самедов стал послом финала Лиги Европы

Самедов стал послом финала Лиги Европы
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов стал послом финального матча Лиги Европы, который пройдёт в Баку. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

34-летний хавбек самарского клуба станет участником трофи-тура, который будет проходить в Москве 20 и 21 апреля.

Напомним, финальный матч Лиги Европы примет стадион «Олимпийский» 29 мая. За трофей поспорят победители полуфинальных пар: «Арсенал» — «Валенсия» и «Челси» — «Айнтрахт».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Самедов принял участие в 19 играх, на его счету 4 результативные передачи. В «Крылья Советов» перешёл зимой этого года из «Спартака», который расторг контракт с игроком. Действующее соглашение с самарским клубом рассчитано до конца сезона.

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