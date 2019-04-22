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Мейтин отметил хорошее поведение болельщиков «Локомотива»

Мейтин отметил хорошее поведение болельщиков «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил поведение болельщиков матче 24-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА (1:1).

«Хочу отметить хорошее поведение болельщиков „Локомотива“. К сожалению, немного пожгли болельщики ЦСКА. Было задержано несколько пьяных болельщиков, три человека были задержаны за пронос пиротехники. Также хочу отметить, что было задержано четыре человека, которые лишены права посещать матчи по решению суда. Один человек был задержан на матче „Спартак“ — «Енисей» по той же причине», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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