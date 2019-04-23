Ташаев: очень доволен, что сотрудничаю с Агузаровым

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев рассказал о сотрудничестве с агентом Аланом Агузаровым. Ранее журналист Василий Уткин выразил мнение, что Черчесов может влиять через него на игроков.

«Мы с Аланом знакомы больше пяти лет. Не было ни одной ситуации, в которой бы я сомневался насчёт своего выбора. Он мне помогает морально, как старший друг и советник. Он лучше разбирается в футболе, чем мой отец, подсказывает мне. Очень доволен, что сотрудничаю с ним», — сказал Ташаев в программе «Футбол России».

Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. «Динамо» после трансфера обратилось в РФС с жалобой на хавбека и требованием дисквалифицировать его и вернуть подъёмные. Она не была удовлетворена.

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