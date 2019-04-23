Ташаев: не понимаю, почему так много инцидентов с футболистами в последнее время

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев прокомментировал ситуацию, в которой оказался хавбек Аяз Гулиев, избивший гражданина США в дорожном конфликте.

«Инцидент с Гулиевым мимо не прошёл. Отец сказал мне, что нужно быть осторожнее и держать себя в руках. Не хочу никого оправдывать, но любому пожелаю постараться не попадать в такие ситуации.

Большое количество инцидентов с футболистами? Я не понимаю, почему так много скандалов в последнее время. Могу пожелать любому спортсмену не попадать в такие ситуации. Мир стал такой, что всё можно снять на камеру, и любой инцидент попадёт в новостные ленты. Надо держать себя в руках, даже если провоцируют», — сказал Ташаев в программе «Футбол России».

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