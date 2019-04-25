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Гол на 93-й минуте принёс «Енисею» победу в матче с «Оренбургом»

Гол на 93-й минуте принёс «Енисею» победу в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Енисея» Александр Соболев, реализовавший пенальти на 36-й минуте. В середине второго тайма «Оренбург» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Григория Чиркина. В конце игры счёт сравнял форвард Джордже Деспотович. Победу красноярской команде принёс нападающий Александр Кутьин, отличившийся на 93-й минуте после передачи Соболева.

«Оренбург», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Енисей» (16) — 16-е.

Посмотреть календарь российского первенства можно на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
25 апреля 2019, четверг. 16:00 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Соболев – 36 (пен), 1:1 – Деспотович – 80, 2:1 – Кутьин – 90+3
Удаления: нет – Чиркин, 64
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