Гол на 93-й минуте принёс «Енисею» победу в матче с «Оренбургом»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Енисея» Александр Соболев, реализовавший пенальти на 36-й минуте. В середине второго тайма «Оренбург» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Григория Чиркина. В конце игры счёт сравнял форвард Джордже Деспотович. Победу красноярской команде принёс нападающий Александр Кутьин, отличившийся на 93-й минуте после передачи Соболева.

«Оренбург», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Енисей» (16) — 16-е.

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