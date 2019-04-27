«Милан» может выставить Романьоли на трансфер, если клуб не пробьётся в ЛЧ

Текущий сезон может стать последним в клубе для защитника «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, «россонери» рассмотрят вариант с продажей 24-летнего игрока ближайшим летом, если команда не сможет завоевать место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Для клуба это будет вынужденный шаг, чтобы не нарушить правило финансового фэйр-плей. С трансфера игрока «Милан» рассчитывает получить € 70-80 млн.

Романьоли перебрался на «Сан-Сиро» летом 2015 года из «Ромы». За него красно-чёрные заплатили € 25 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 37 играх и отметился 2 результативными ударами. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до лета 2022 года.