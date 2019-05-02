Ван Дейк: очень многие команды хотели бы оказаться на месте «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем сезоне.



«Сезон без трофеев? Мы не собираемся думать об этом. Мы проводим хороший сезон и постараемся выиграть что-нибудь. Если не получится – продолжим работать. Мы можем гордиться собой – и в Лиге чемпионов, и в Премьер-лиге мы сейчас противостоим одной из лучших команд в мире. Мы всё ещё боремся за оба трофея, и я думаю, что очень многие хотели бы оказаться на нашем месте», — цитирует ван Дейка Goal.com со ссылкой на DAZN.



В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 1 мая, в Барселоне, «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счётом 0:3. Ответная встреча пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».



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