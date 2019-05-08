«Ливерпуль» — 4-й клуб, выигравший дуэль в ЛЧ после разгрома в 1-м матче

Английский «Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» английский клуб победил со счётом 4:0 и вышел в финал. В первом матче англичане проиграли со счётом 0:3. Победу мерсисайдцам принесли Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум, которые забили по два гола.

Ранее подобное удавалось лишь «Депортиво», «Барселоне» и «Роме». В 2004 году «Депортиво» разгромил «Милан» со счётом 4:0 (первый матч — 1:4), в 2017 году «Барселона» уничтожила «ПСЖ» — 6:1 (первый матч — 0:4), а в 2018 году «Рома» победила «Барселону» — 3:0 (первый матч — 1:4).

Трансляция финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в Москве на самом большом проекционном экране в мире. Атмосфера стадиона и колорит от болельщиков, звёзд футбола и звёздных комментаторов. Открыта бронь на ЛЕ, ЛЧ и оба финала.