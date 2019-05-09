Жинола: у «Тоттенхэма» есть всё, чтобы стать великим клубом

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» Давид Жинола поделился мнением о выходе лондонского клуба в финал Лиги чемпионов. «Шпоры» накануне обыграли на выезде «Аякс» по счётом 3:2. Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».

«Каждый человек теперь понимает, что „Тоттенхэм“ — один из тех клубов, которые следует принимать во внимание. У „шпор“ есть всё, чтобы стать великим клубом. У них есть отличный тренировочный центр, великолепный стадион, и теперь у них отличная команда. Почеттино не потратил ни копейки за последние полтора года. Вероятно, это единственная команда, которая не потратила много денег на новых игроков. Это награда за стабильность, футболисты на тренировках лучше понимают друг друга, и тогда вы получаете результат», — цитирует Жинола talkSPORT.

В финальной игре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ливерпулем», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.