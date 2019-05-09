«Валенсия» — «Арсенал»: объявлены стартовые составы

«Валенсия» и «Арсенал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

"Валенсия": Нето, Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайя, Парехо, Коклен, Гуэдеш, Гамейро, Родриго.

"Арсенал": Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Матч пройдёт в «Валенсии» на стадионе «Месталья». Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистентами главного арбитра станут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Роль резервного судьи будет исполнять россиянин Сергей Карасёв.



В первом матче, который проходил на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, «канониры» сумели добиться победы со счётом 3:1. В составе хозяев дубль сделал Александр Ляказетт, ещё один мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. У испанцев гол на счету Муктара Дьякаби.