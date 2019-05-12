Тренер «Анже» — об освистывании Неймара: он художник, его нужно защищать

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен прокомментировал освистывание нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара болельщиками. Матч «Анже» — «ПСЖ» состоялся на стадионе «Раймон Копа» в Анже и завершился победой гостей со счётом 2:1. В этой встрече бразилец отметился голом.

«Неймар — игрок мирового класса. Я не понимаю, почему ему свистят. Он художник, его нужно защищать. Он показывает шоу – и мы платим, чтобы на это посмотреть. Те, кто свистит ему, не приходят на наши матчи, когда Неймара здесь нет», – приводит слова Мулена Get French Football News.

«ПСЖ» набрал 88 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 19 очков. «Анже» (45) располагается на 12-й строчке.