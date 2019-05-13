Дзаньоло может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители английского клуба побывали на матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» (2:0) и следили за игрой Дзаньоло. За молодого хавбека лондонцы готовы заплатить порядка € 50 млн. Также итальянец входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Баварии».

19-летний Дзаньоло перешёл в «Рому» летом 2018 года из «Интера». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами.