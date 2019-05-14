Витсель поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне защищающий цвета дортмундской «Боруссии», поздравил петербургский клуб с завоеванием чемпионского титула по итогам нынешнего сезона.



Бельгийский футболист опубликовал в своём «твиттере» фотографию с празднованием титула игроками сине-бело-голубых и сопроводил её подписью «Поздравляю!».

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник завоевал четыре трофея, среди которых титул чемпиона России сезона-2014/15, Кубок России в сезоне-2015/16 и два Суперкубка страны в 2015 и 2016 годах. После трёх с половиной лет в России бельгиец перешёл в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», откуда летом прошлого года перебрался в «Боруссию».