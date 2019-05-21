УЕФА: несмотря на приложенные усилия, мы уважаем решение Мхитаряна и «Арсенала»

В УЕФА прокомментировали решение армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на финальный матч Лиги Европы с «Челси».



«В ходе совместной работы с «Арсеналом» УЕФА удалось добиться гарантий безопасности футболиста в Азербайджане со стороны верховной власти страны. В результате был разработан специальный план, который мы передали клубу. Несмотря на усилия, приложенные УЕФА и правительством Азербайджана, мы уважаем решение не брать Мхитаряна на матч», — приводит заявление УЕФА Goal.com.



Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами