УЕФА: несмотря на приложенные усилия, мы уважаем решение Мхитаряна и «Арсенала»
В УЕФА прокомментировали решение армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на финальный матч Лиги Европы с «Челси».
«В ходе совместной работы с «Арсеналом» УЕФА удалось добиться гарантий безопасности футболиста в Азербайджане со стороны верховной власти страны. В результате был разработан специальный план, который мы передали клубу. Несмотря на усилия, приложенные УЕФА и правительством Азербайджана, мы уважаем решение не брать Мхитаряна на матч», — приводит заявление УЕФА Goal.com.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами
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