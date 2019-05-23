Аскеров: Мхитарян не основной игрок «Арсенала», его решение — не наша проблема

Азербайджанский журналист Ровшан Аскеров прокомментировал решение армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна не отправляться с командой на финальный матч Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку. Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
«Насколько понимаю, Мхитарян — не игрок основного состава «Арсенала». В заявке куча людей. Это личное решение самого футболиста, тренера, клуба. Слушайте, мы не можем сказать: «Нет, привезите его специально, чтобы все видели». Мы сказали: «Окей, мы гарантируем его безопасность». Всё! Это всё, что можно сделать. Насильно его привезти и показать, что безопасно, мы не можем.
Считаю, раздувать и педалировать эту тему излишне. Если «Арсенал» из-за этого проиграет, можно будет сказать: вот если бы у нас был этот игрок, мы бы выиграли. Но это не наша проблема, не проблема Баку и организаторов. Это решение клуба и самого футболиста. Пусть решают как хотят. Но да, подняли хайп на этой теме», — цитирует Аскерова Sport24.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
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