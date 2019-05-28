«ПСЖ» — самая результативная команда из топ-5 лиг Европы в сезоне-2018/19

«Пари Сен-Жермен» стал самой результативной командой из пяти ведущих европейских лиг в завершившемся сезоне.
Парижане сумели в 38 матчах французской Лиги 1 поразить ворота соперников 105 раз. На втором месте по данному показателю оказался представитель английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», забивший 95 мячей в 38 играх. Замкнула тройку «Барселона», отличившаяся 90 раз в 38 встречах испанской Примеры.
В первой пятёрке также оказались «Ливерпуль» (89 голов) и «Бавария» (88). При этом среди лидеров по количеству забитых мячей не оказалось ни одной команды из итальянской Серии А, где самой результативной стала «Аталанта» (77 голов).
На «Чемпионате» вы можете ознакомиться с подробными таблицами топ-5 лиг Европы по итогам минувшего сезона – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
- 28 мая 2019
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