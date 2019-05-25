«Монако» остановился у края пропасти. Головину надо забыть этот сезон

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката в 1-й игре плей-офф за ЛЕ



В первом матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Утрехт», ведомый Диком Адвокатом, принимал «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого. Встреча прошла в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте после передачи нападающего Гирано Керка. До свистка на перерыв счёт сравнял форвард «Витесса» Тим Матавж — голевой пас отдал нападающий Дауда Мохаммед.



Ответную встречу «Витесс» и «Утрехт» проведут в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч состоится 28 мая. Начало — в 21:45 мск.

Слуцкий и Адвокат разыгрывают путёвку в еврокубки. Пока россиянин впереди Два экс-главных тренера сборной России сошлись в борьбе за путёвку в Лигу Европы.

«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета



Завершились матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина уступил в гостях «Ницце» со счётом 0:2.



Первый гол в игре был забит на 36-й минуте. Защитник хозяев Юсеф Аталь выполнил прострел с правого фланга, а его коллега по амплуа из стана соперников Бенуа Бадьяшиль срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Микаэль Ле Биань. 29-летний нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол Джибриля Сидибе на Аллане Сент-Максимене.



Головин провёл в составе «Монако» всю игру. На 21-й минуте встречи россиянин получил предупреждение за фол на Данило.



В других матчах тура «Дижон» обыграл «Тулузу» (2:1), «Кан» уступил «Бордо» (0:1), а «Амьен» взял верх над «Генгамом» (2:1).



«Монако» завершил сезон на 17-м месте всего на расстоянии в два очка от зоны вылета.

Рамос сообщил Пересу, что рассматривает вариант с уходом из «Реала»



Капитан «Реала» Серхио Рамос всерьёз оценивает возможность смены команды в летнее трансферное окно, сообщает Marca.



По информации источника, 33-летний защитник уже рассказал о такой возможности президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Встреча футболиста с клубным руководителем состоялась в доме первого две недели назад. В общении с Пересом также принимали участие отец и брат игрока. Итогом встречи стала договорённость сторон о продолжении переговоров по сложившейся ситуации.



В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Рамоса в 42 матчах 11 результативных ударов и две голевые передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.

У «Реала» будет 600 млн евро на новичков! Трансферы в Европе Главные трансферные новости и слухи перед открытием летнего окна в европейских топ-лигах.

«Ньюкасл» планирует потратить на защитника ЦСКА Марио Фернандеса € 30 млн



«Ньюкасл Юнайтед» планирует приобрести в летнее трансферное окно игрока сборной России и ЦСКА Марио Фернандеса. Руководство «сорок» рассчитывает потратить на футболиста € 30 млн. Об этом сообщает Mirror.



Ранее в СМИ появилась информация, что испанский «Атлетико» также рассматривает вариант покупки Фернандеса. Однако англичане считают, что АПЛ будет более приоритетным вариантом для игрока, и постараются завершить трансфер как можно скорее.



Напомним, в сезоне-2018/19 защитник ЦСКА провёл 34 матча во всех турнирах и сумел забить один гол. Главный тренер сборной России включил игрока в расширенный список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы с командами Кипра и Сан-Марино.

«Зенит» и Марио Фернандес. Да, этот трансфер реален Не говорите потом, что мы не предупреждали!

Губернатор Тульской области пообещал оказать «Арсеналу» финансовую помощь



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с футболистами «Арсенала» пообещал оказать клубу финансовую помощь.



«Мы выстраиваем логистику и финансовую составляющую. Понимаем, что участие в Лиге Европы — это совсем другие средства, бюджет. Будем помогать, оказывать содействие. Конечно, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, вы прошли достойно. Для этого мы сделаем всё. Будет непросто, но будем находить возможности.



Знаю, что нагрузка у вас будет очень серьёзная, времени для отдыха, восстановления будет меньше. Первые игры начнутся уже 28 июля. Я вторую ночь не сплю, после того как мне назвали сумму, которую необходимо собрать. Думаю, выстраиваю логистику по поводу титульных спонсоров. Уверен, они нас поддержат", — цитирует Дюмина «Слобода».

Тула идёт в Европу. В каком виде дойдёт – непонятно У 18 игроков «Арсенала» истекают контракты.

ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем



ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.



По информации источника, «армейцы» следят за выступлениями 24-летнего нападающего хорватского клуба.



Марич является воспитанником боснийского «Широки Бриег». В 2014 году он перешёл в загребское «Динамо». Позже он сдавался в аренду в «Локомотива» (Загреб). В феврале 2017 года форвард был продан венгерскому «Видеотону», из которого через полгода перебрался в «Осиек».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Марич принял участие в 43 матчах, отметился 20 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,5 млн. В составе сборной Хорватии нападающий сыграл 2 матча, голов не забивал.

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Гризманна



Представители форварда мадридского «Атлетико» и национальной команды Франции Антуана Гризманна начали переговоры о трансфере с руководством «Манчестер Юнайтед». На такой шаг их вынудила неопределённость с переходом в каталонскую «Барселону», сообщает The Independent.



Ранее Гризманн заявил, что покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. В 2018 году «Барселона» пыталась купить 28-летнего нападающего, но в последний момент он решил остаться в «Атлетико». Сейчас в каталонском клубе не все поддерживают идею покупки французского игрока.



В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 37 матчах испанской Примеры. В его активе 15 голов и 9 результативных передач. В Лиге чемпионов форвард забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса в 8 встречах.