Фабрегас раскритиковал Сарри за решение оставить в запасе Кэхилла

Бывший футболист «Челси» Сеск Фабрегас подверг критике решение Маурицио Сарри не выпускать на поле Гари Кэхилла в финальном матче Лиги Европы. Напомним, 33-летний британский защитник проводит последний сезон в лондонском клубе.



«Он так много сделал для этого клуба, что был достоин выйти на поле при счёте 4:1. Выпусти его на поле, вручи капитанскую повязку. Пусть Гари уйдёт, как настоящий герой, ведь он этого заслуживает.



Знаю, что это был вечер Сарри, знаю, что он мог даже не вспомнить об этом, но для того и существует тренерский штаб — люди из клуба должны были подсказать тренеру», — заявил Фабрегас в эфире телеканала BT Sport.



Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» – 4:1.

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