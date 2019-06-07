«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

«Оренбург» не получил лицензию на проведение своих домашних матчей на стадионе «Газовик». В связи с этим оренбуржцы, скорее всего, будут играть на «Самара-Арене» в Самаре. Об этом сообщил спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее был представлен проект календаря РПЛ сезона-2019/20, в котором лига исключила в одном туре домашние матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

В минувшем первенстве России оренбуржцы добрались до седьмой строчки в турнирной таблице, до последнего сражаясь за право попадания в еврокубки. Команде было разрешено играть на стадионе «Газовик», несмотря на его несоответствие регламенту. «Оренбург» планировал расширить стадион до 12 тыс. человек.