«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре
«Оренбург» не получил лицензию на проведение своих домашних матчей на стадионе «Газовик». В связи с этим оренбуржцы, скорее всего, будут играть на «Самара-Арене» в Самаре. Об этом сообщил спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее был представлен проект календаря РПЛ сезона-2019/20, в котором лига исключила в одном туре домашние матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов».
В минувшем первенстве России оренбуржцы добрались до седьмой строчки в турнирной таблице, до последнего сражаясь за право попадания в еврокубки. Команде было разрешено играть на стадионе «Газовик», несмотря на его несоответствие регламенту. «Оренбург» планировал расширить стадион до 12 тыс. человек.
Представлен календарь РПЛ на сезон-2019/20
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