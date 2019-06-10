Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила о краже планшета с уликами
Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, девушки, обвиняющей Неймара в изнасиловании, готов отказаться от работы с ней, если не получит полный доступ к перечню доказательств против футболиста, сообщает AS.
Де Андраде хотел посмотреть семиминутный ролик, который, якобы, доказывает виновность Неймара, однако модель заявила о краже планшета, на котором хранилась видеозапись. При этом владельцы квартиры, откуда, по словам Триндади украли планшет, отрицают факт ограбления.
Ранее Нажила Триндади поделилась подробностями ночи, которую она провела с футболистом 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, футболист бил её и вёл себя грубо. Позже девушка назвала футболиста наркоманом.
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе
- 10 июня 2019
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