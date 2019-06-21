Касильяс — Торресу: можешь гордиться всем, что дал футболу

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» обратился к нападающему «Саган Тосу» Фернандо Торресу, который сегодня, 21 июня, объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Спасибо тебе за отличное время, проведённое вместе. Ты можешь гордиться всем, что дал футболу. Не забывай про всю ту любовь, которую ты получаешь, куда бы ни отправился. Удачи на новом этапе твоей жизни, Ниньо!» — говорится в сообщении Касильяса.



Торрес и Касильяс хорошо знакомы по совместным выступлениям за сборную Испании, в составе которой они дважды становились чемпионами Европы и один раз завоевали титул чемпионов мира. За свою карьеру Фернандо также успел поиграть за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».



За «Саган Тосу» Торрес выступал с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

Ф. Торрес объявил о завершении карьеры